Георгий Тигиев получил травму в матче за «Спартак-2»
Защитник «Спартака-2» Георгий Тигиев получил травму в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (1:1).
«Врачи диагностировали у Тигиева повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. В ближайшее время будет принято решение по тактике лечения. Желаем Георгию терпения и скорейшего выздоровления!» — говорится в «инстаграме» fcsm_youth.
Тигиев перешёл в «Спартак» в феврале 2017 года из махачкалинского «Анжи» на правах аренды. Через полгода московский клуб выкупил игрока. Сумма трансфера составила € 1 млн. За первую команду красно-белых он сыграл семь матчей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. На правах аренды играл за «Крылья Советов» и минское «Динамо».
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