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Александр Соболев: мамуля, я исполню твою мечту

Александр Соболев: мамуля, я исполню твою мечту
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2) написал пост в память о своей маме, которая скоропостижно скончалась 1 августа.

«Мамуля, я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», — написал Соболев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что форвард открыл счёт в матче с «Сочи». После гола Соболев снял футболку «Спартака», продемонстрировал майку с изображением мамы и заплакал. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал игроку жёлтую карточку.

Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крылье Советов» на правах аренды за € 500 тыс. Через полгода красно-белые выкупили трансфер форварда за € 4,5 млн.

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