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Адольфо Гайч: некоторые в Аргентине зовут меня Фюрером. Надеюсь, в России такого не будет

Адольфо Гайч: некоторые в Аргентине зовут меня Фюрером. Надеюсь, в России такого не будет
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о прозвищах, которые получил в Аргентине.

«Откуда появились прозвища Танк и Эль Фюрер? Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот Танк мне подходит с учётом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про Фюрера. Надеюсь, что такого не будет», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Гайчем читайте на «Чемпионате».

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.

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