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Адольфо Гайч: я готов бросить вызов любому — и Дзюбе, и всем остальным

Адольфо Гайч: я готов бросить вызов любому — и Дзюбе, и всем остальным
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что намерен бороться за звание лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги.

«Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Гайчем читайте на «Чемпионате».

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