«Ехали в такси, и тут бандит достал пистолет...» Интервью с новичком ЦСКА Гайчем

А ещё Адольфо рассказал о своём происхождении, имени и прозвище, которое ему очень не нравится.

Габаритный аргентинский форвард Адольфо Гайч совсем недавно перешёл в ЦСКА, а уже на слуху у поклонников «армейцев». Уже через пару дней после трансфера Гайч вышел на поле на последние минуты в матче с «Химками». Фанаты встречали его так, будто приехал Ибрагимович. Долгожданный нападающий мог отличиться уже в первой игре, но попал в перекладину. Со свежего эпизода мы и начали часовой разговор с аргентинским новичком ЦСКА.

Чисто российская победа! ЦСКА выиграл у «Химок», сыграв без легионеров в основе Но есть и плохая новость – очередная травма Алана Дзагоева.

— Очень хотел забить, жаль, что не удалось это сделать в том моменте, — говорит Адольфо. — Но самое важное, что команда начала чемпионат с победы на выезде.

— Понимаете, что сделали не так в том моменте? Или просто не повезло?

— Был шикарный пас с фланга, я побежал на мяч, ускорился. Удалось дотянуться, но мяч не зашёл в ворота. Действительно, чуть-чуть не повезло.

— Рассчитывали выйти на поле через пару дней после трансфера?

— Мечтал об этом. В ночь перед матчем я себе представлял, как выйду на поле, как забью в дебютном матче. Но это были мечты.

— Какие первые впечатления от команды? Показалось, что быстро нашли взаимопонимание с партнёрами.

— Я уже три-четыре раза потренировался, сыграл в матче. Пришёл к выводу, что команда замечательная. С «Химками» мы контролировали игру, делали это очень умело, довели матч до победы. Понял, что в ЦСКА собраны игроки очень высокого уровня.

— Вы не играли с марта. Когда планируете полностью набрать форму? С Гончаренко это обсуждалось?

— С тренером пока не обсуждали это, но мы говорили перед матчем, и я ему сказал, что смогу выйти в концовке игры с «Химками». Но понятно, что после перелёта в другую страну с другими традициями, с другим стилем футбола – нужно время на адаптацию.

Адольфо Гайч дебютировал в ЦСКА спустя пару дней после перехода Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Разница между российским и аргентинским футболом ощутимая?

— Да, очень большая. Как и в тренировках, так и в играх. В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы. Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее.

— Как поддерживали форму с марта?

— Сначала жил в квартире в Буэнос-Айресе, там работал с тренером по физподготовке. Когда меня отпустили в родной город, я начал выходить на длинные дистанции, совершал пробежки по 10 километров на свежем воздухе.

— Уже проходили обряд посвящения в команду: пели песню, танцевали?

— Слава богу, ещё такого не было (смеётся) Может, потому что я скромный, я не привлёк большого внимания. Приём прошёл традиционно.

— Если заставят, что выберете – танец или песню?

— Придётся что-то петь, без сомнений. Видимо, что-то аргентинское.

— Над вами сейчас шефство взял Марио?

— Да. Очень важно, когда есть человек, который готов водить тебя за руку и показывать, как всё устроено.

— Что удивило в России? Какие отличия от Аргентины?

— Мой интерес идёт по нарастающей. Всё удивило. Во-первых, стадион ЦСКА шикарный, очень понравился. Каждый день мы ездим куда-то, перемещаемся, знакомлюсь с Москвой. Правда, пока не было экскурсионной части. На Красную площадь ещё не заезжал, но пространство около стадиона изучил.

— Были ли уже проблемы из-за языкового барьера?

— Языка не знаю, но очень сильно хочу выучить. Хотя проблем нет, мне всё переводят. Никакого дискомфорта.

— Навели справки, где достать мате в Москве?

— Обязательно. Мне сказали, что продаётся в магазине METRO. Мате-то везде одинаковый, но всё зависит от наполнителей и вкуса.

— Сколько привезли с собой из Аргентины?

— Шесть килограммов.

ЦСКА наконец подтвердил трансфер Гайча. Что он за игрок и как его использовать Гончаренко По стилю игры аргентинец очень похож на Чалова. Фёдора готовят на продажу?

Ход переговоров с ЦСКА, и чем Гайча удивил Гончаренко

— Когда и от кого первый раз услышали об интересе ЦСКА? Какой была реакция?

— Несколько недель назад мне об этом сказали. Я сразу ответил, что для меня это великолепная возможность, сразу загорелся. Сказал представителям, что можно вступать в переговоры без всяких сомнений. Весь процесс занял какое-то время, но я рад, что всё разрешилось, и я в ЦСКА.

— О вашем переходе в ЦСКА стало известно намного раньше официального объявления. Почему так вышло?

— Если честно, не знаю, кто в Аргентине взял на себя право дать эту информацию раньше. Я понимал, что до приезда в Россию, подписания контракта и объявления ЦСКА, сделка ещё не считается закрытой, а трансфер – состоявшимся. Считаю, что те, кто опубликовал информацию раньше, поступили неправильно. Этого не надо было делать.

— Переговоры были очень долгими. Было ли ощущение, что сделка может сорваться?

— Я никогда не сомневался в своём переходе. Был преисполнен верой, что трансфер состоится. В Аргентине всё устроено так, что пресса всё выносит не в том свете. Много было нелицеприятной информации обо мне и моей семье. Пресса отнеслась к нам не очень лестно, но это неотъемлемая черта переговорного процесса. Переговоры были непростые, но я никогда не сомневался в том, что сделка состоится.

— Почему пресса так отреагировала?

— Возможно, они не одобряли мой выбор. К сожалению, здесь нет объяснения. Я всегда смотрел на эту сделку положительно и не знаю, чем вызван негатив прессы. Я с первых дней поддерживал этот переход и говорил, что с радостью перешёл бы в ЦСКА. Это большой шаг в моей карьере. Несмотря на все сложности, не сомневался, что всё состоится.

Гайч не сомневался, что окажется в составе ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В Аргентине к РПЛ относятся скептически?

— Возможно, не так пристально следят или не имеют правильного представления. Я уверен, что ЦСКА – хороший европейский клуб. Уровень футбола и игроков здесь очень высок. Подтверждение этому то, что ЦСКА регулярно играет в еврокубках. Я смотрел несколько матчей целиком и пришёл к выводу, что это хороший клуб с высоким уровнем футбола.

— Помимо ЦСКА были ли у вас варианты продолжения карьеры?

— Были предложения из Испании и Италии, но самый конкретный и мощный интерес был со стороны ЦСКА.

— На вас действительно выходили скауты «Ромы»?

— Да, интерес был, но не такой сильный, как от ЦСКА

— Бывший игрок ЦСКА Осмар Феррейра говорил, что вы беседовали с ним перед переходом в ЦСКА. О чём?

— С Осмаром мы много разговаривали. Я спросил про клуб, город. Он всё рассказал про Москву, ЦСКА и дал лучшие рекомендации. Всё выложил, как есть. Сказал, что это шикарная команда и великолепный город, что здесь я буду спокойно жить и хорошо работать. Ещё навел справки у знакомых аргентинцев, которые живут в Москве, но не связаны с футболом. Они тоже заверили, что здесь великолепные условия и я не пожалею.

— Были те, кто отговаривал от перехода?

– Только те, кто не входит в ближайшие круг общения. Все мои близкие, родственники и друзья поддерживают меня во всех решениях. Я с ними советовался. Они сказали, что я не пожалею и что это отличный шанс. И я действительно ничуть не жалею о своем выборе.

– У аргентинцев исторически не очень получается в России. Нет опасений?

– Я не отчаиваюсь, не думаю о плохом. Наоборот, я уверен, что смогу адаптироваться, у меня всё получится и моя карьера выйдет на новый уровень.

– Аргентинские журналисты писали, что у вас есть всё, чтобы уже в дебютном сезоне забить 10 голов. Есть ли у вас такая цель?

– У меня не было ещё времени сесть и подумать, какой должна быть планка и сколько голов нужно забить. Я убежден, что, выходя на каждый матч, я должен играть максимально качественно и забивать как можно больше. Дальше всё зависит от того, сколько времени у меня будет. Надеюсь, впредь я буду располагать большим игровым временем. Постараюсь сделать так, чтобы мое выступление было максимально успешным.

– Вы говорили с Гончаренко по Zoom. Чем он вас удивил?

– Он сказал, что давно следит за мной и смотрел мои выступления во всех турнирах. Привёл даже в качестве примера один эпизод, в котором я забил. Удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом.

— Когда вы поняли, что точно перейдете в ЦСКА?

— Когда ЦСКА первый раз обратил на меня внимание, потом интерес начал нарастать. Я тоже стал собирать информацию, читать про Москву, про ЦСКА, изучал историю клуба, знакомился с игроками, с титулами. И когда я собрал всю возможную информацию, а переговорный процесс стал интенсивнее, я понял, что наступила точка невозврата, и надо переходить.

— Другой аргентинский игрок Фаусто Вера, который тоже может оказаться в ЦСКА, рассказал, что общался с вами. О чем разговаривали?

— Мы с ним общались некоторое время назад. Он поздравил, пожелал успехов в новом клубе. Но мы не общались о его возможном переходе. Думаю, если он обратится ко мне через некоторое время, то я смогу ему что-то рассказать.

Ещё один аргентинец для ЦСКА. Кто такой Фаусто Вера Партнёры по молодёжной сборной Аргентины могут воссоединиться в России.

В детстве Гаич ловил жаб голыми руками, спал в обнимку с мячом и стал жертвой ограбления

— Почему вообще решили стать футболистом?

— Сколько я себя помню, с трех-четырех лет, мы с мальчишками собирались во дворе и играли в футбол. С того момента для меня больше ничего не существовало, кроме этой игры. Всё меркло на фоне футбола. Поэтому я решил пойти по этой стезе.

— Правда, что вы спали с футбольным мячом?

— Да (улыбается). Особенно когда мне дарили новый мяч, то первые два-три дня — точно. Не хотел расставаться с ним и во сне.

— Был в вашей жизни момент, когда усомнились, нужен ли футбол вообще?

— Я всегда мечтал стать футболистом, и никогда не сомневался в выбранном направлении. Конечно, у меня были моменты, когда получал травму, когда ничего не получалось, когда всё шло не так, как я хотел. Но у меня никогда не было сомнений в правильности выбранного пути.

Гайч стал жертвой ограбления у себя на родине Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Далеко было добираться до тренировок?

— Когда я был маленький, мама в основном возила меня на тренировки, там ждала, пока я закончу. А ей еще при этом надо было работать. Она приложила огромные усилия, чтобы у меня все состоялось с футболом. И так было практически до 14 лет, пока я не переехал в Буэнос-Айрес и не поселился в общежитии. Могу сказать, что значимость родителей в моей судьбе, в частности мамы, сыграла колоссальную роль.

— Что первое вы подарили родителям, когда стали получать зарплату футболиста?

— Я им пообещал, что как только у меня здесь всё наладится, я подарю им автомобиль, чтобы они могли перемещаться, куда хотят. Потом уже планирую построить им хороший дом, чтобы они жили в полном комфорте.

— Слышали, единственное, что вас в детстве могло отвлечь от футбола – ловля жаб. Почему жабы?

— Жабы поедают насекомых, а у нас их очень много в деревне. Мы за ними охотились и приносили на нашу лужайку, чтобы они нас спасали от насекомых.

— Хорошо получалось?

— Да, мы приносили много жаб, и они делали свою работу. Целое ведро за раз.

— И как их ловить?

— Прямо руками! Когда ты маленький, ты ничего не боишься и готов делать, что угодно.

— Вы фанат PlayStation. C кем-то уже сыграли в ЦСКА?

— Нет, сначала нужно купить телевизор (смеется).

— Любимые игры?

— Футбол, Call of Duty, разные стрелялки.

— За какую команду обычно играете в футбол?

— За «Барселону» и «Ливерпуль». А вот за ЦСКА никогда не играл. Надо попробовать. Сейчас освоюсь и начну (смеется).

— Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?

— Конечно, Месси.

— Но вы ещё говорили, что хотели быть похожим на Батистуту.

— Да, так и есть. Особенно когда в зрелом возрасте стал смотреть его матчи, изучать манеру игры, пытался копировать его действия.

— Кто круче — Месси или Марадона?

— Для меня Месси.

— ЦСКА побеждал «Реал» в Лиге чемпионов. Есть мечта сыграть за «армейцев» против «Барселоны» Месси?

— Конечно! Надеюсь, она сбудется.

— А вы вообще когда-нибудь с ним встречались, общались?

— Лично — нет. Однажды меня вызвали в первую сборную Аргентины. А Месси как раз тот матч пропускал из-за дисквалификации.

— Сильно расстроились?

— Да, очень (смеётся) Хотелось с ним пересечься.

— Вы когда-нибудь сталкивались с преступностью в Аргентине? Слышали, что криминал там сильно развит.

— В стране развит криминал, особенно в больших городах. Когда я жил в Буэнос-Айресе, меня один раз ограбили с применением оружия. Помню это, как сейчас, и мне до сих пор очень неприятно.

— Что украли?

— Только деньги забрали.

— Всё было серьезно, вас могли убить?

— Мы ехали в такси, и бандит направил пистолет на водителя. Он отдал всё, что у него есть — телефон, навигатор, какие-то деньги. А я был рядом, и очень испугался. Именно мне он не угрожал, но было страшно.

— Много ли ваших друзей пошли по кривой дорожке, стали бандитами?

— Нет. Все мои друзья не связали свою жизнь с криминалом, устроились по-другому.

Итальянские корни и прозвище из-за имени

— Почему вас назвали Адольфо?

— Мама любила смотреть поло, ей нравился игрок Адольфо Камбьяссо. Поэтому она и выбрала для меня такое имя.

— Какие у вас корни?

— По линии отца, прадедушки – из Италии.

— На русской странице Википедии указано два ваших прозвища — Танк и Эль Фюрер. Откуда появилось второе?

— Некоторые в Аргентине действительно зовут меня фюрером. Но мне это не очень нравится, не хочу, чтобы меня так называли! Вот Танк мне подходит с учетом физических данных, мощи, стиля игры. В России никто мне не говорил про фюрера. Надеюсь, что такого не будет.

— Ещё несколько вопросов про Аргентину. Правда, что у вас там все подряд смотрят мыльные оперы?

— Да. Это так.

— Ваш любимый сериал?

— Я мало их смотрю. Из последнего запомнился «Сладкая любовь».

— Правда, что аргентинцы обожают стейки?

— Да. Осадо – традиционная аргентинская еда.

— В России уже успели попробовать стейки?

— Пока нет.

— Говорят, что аргентинцы большие фанаты вина.

— Действительно, у нас делают очень качественные вина, которые потом экспортируют в другие страны.

— Умеете ли вы танцевать танго?

— Нет. Никогда не мог научиться (улыбается).

— Почему?

— Видимо, я и танцы – разные вещи. Танго требует уйму времени. Нужно много этим заниматься. Это не мое.

— Жены и девушки легионеров бояться отпускать их Россию. Переживают, что парни, мужья могут закрутить роман с красивыми русскими девушками.

— Для меня такой проблемы не стоит. У нас очень серьезные отношения с моей девушкой. Пока из-за коронавируса она, к сожалению, не смогла ко мне приехать. Но уверен, что скоро мы вновь будем вместе. А на других девушек я смотреть не буду.

Гайч готов бросить вызов Артёму Дзюбе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Адольфо готов бросить вызов Дзюбе и не боится сравнений с Вагнером

— Кого из форвардов чемпионата России вы знаете?

— Дзюбу, Понсе, Дриусси.

— Уместно ли вас сравнивать с Дзюбой?

— Мне нравится, как он играет. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но всё-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся.

— Чем?

— Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе.

— Дзюба наряду с Азмуном лучший бомбардир чемпионата. Готовы бросить ему вызов и почувствовать в снайперской гонке уже в этом сезоне?

— Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

— Легендой ЦСКА является Вагнер Лав, и он был близок к возвращению. Но он не приехал, ЦСКА подписал вас. Нет опасения, что вас будут равнять с легендой, и если что- то пойдет не так, начнутся сравнения не в вашу пользу?

— Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и сам стать здесь героем.