Гендиректор «Спартака»: если идут призывы о переигровке, это о многом говорит

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).
«Работаем по заявлению в ЭСК. Я думаю, что всё будет сделано в течение дня. Призывы о переигровке? Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Всё это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это всё комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что представители «Спартака» были возмущены судейством матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Красно-белые выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.
- 10 августа 2020
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