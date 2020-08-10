Гендиректор «Спартака»: если идут призывы о переигровке, это о многом говорит

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).



«Работаем по заявлению в ЭСК. Я думаю, что всё будет сделано в течение дня. Призывы о переигровке? Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Всё это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это всё комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что представители «Спартака» были возмущены судейством матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Красно-белые выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.