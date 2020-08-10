Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не будет снимать команду с чемпионата России после разговора с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, сообщает «РБК-Спорт».

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — сказал источник в РФС.



Впрочем, Дюкову удалось быстро отговорить Федуна от снятия команды с первенства. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», — сообщил собеседник в «Спартаке».

Напомним, что представители «Спартака» были возмущены судейством матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Красно-белые выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.