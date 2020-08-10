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«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и московского «Динамо» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Августиняк, Панюков.

Запасные: Помазун, Мамин, Насыров, Золотов, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев, Юсупов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Филипп.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистировать ему будут Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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