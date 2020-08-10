Газизов рассказал, когда Кокорин и Урунов смогут дебютировать за «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о сроках восстановления новичков клуба нападающего Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова.
«Почему Кокорин не вышел против «Сочи»? Три дня назад у него появились определённые ощущения в икроножной мышце. Мы решили не рисковать здоровьем. Будет готов к следующему туру.
Урунов занимается в общей группе, думаю, через неделю будет готов», — сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».
Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». Урунов в свою очередь перебрался в стан красно-белых из «Уфы», где Газизов долгое время работал генеральным директором. Оба игрока пропустили матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
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