Газизов рассказал, когда Кокорин и Урунов смогут дебютировать за «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о сроках восстановления новичков клуба нападающего Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова.



«Почему Кокорин не вышел против «Сочи»? Три дня назад у него появились определённые ощущения в икроножной мышце. Мы решили не рисковать здоровьем. Будет готов к следующему туру.



Урунов занимается в общей группе, думаю, через неделю будет готов», — сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».



Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». Урунов в свою очередь перебрался в стан красно-белых из «Уфы», где Газизов долгое время работал генеральным директором. Оба игрока пропустили матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

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