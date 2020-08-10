Газизов: Казарцев и Еськов должны пожизненно лишиться возможности быть на поле
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Я общался с коллегами. Все возмущены, понимают, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим своим глазам и ушам. Давайте сделаем так, чтобы здравый смысл победил.
Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.
Газизов — о судействе в матче с «Сочи»: клоунада продолжается
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