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«Это окончательное решение». В «Боруссии» заявили, что Санчо не покинет клуб этим летом

«Это окончательное решение». В «Боруссии» заявили, что Санчо не покинет клуб этим летом
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что полузащитник Джейдон Санчо продолжит выступление за клуб в предстоящем сезоне.

«Санчо входит в наши планы. В следующем сезоне он будет играть за нас. Это окончательное решение. Думаю, это можно считать ответом на все вопросы по этой теме», — приводит слова Цорка The Independent.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Санчо является «Манчестер Юнайтед». Также появлялась информация, что 20-летний англичанин хочет вернуться на родину.

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила вингера у «горожан» за € 7,84 млн. В сезоне-2019/2020 Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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