«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» о трансфере Джейдона Санчо

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» о трансфере вингера Джейдона Санчо находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

«Юнайтед» хочет снизить основную сумму трансфера (€ 120 млн), включив различные бонусные выплаты. «Красные дьяволы» также настаивают на рассрочке. Стороны пока не достигли соглашения.

Контракт с Санчо не является проблемой для манкунианского клуба, поскольку сам игрок заинтересован в этом переходе. Ожидается, что длительность договора составит пять лет — до 30 июня 2025 года.

«Боруссия» хочет как можно скорее согласовать все условия сделки, чтобы успеть купить футболиста на замену Джейдону.