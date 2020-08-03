«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» о трансфере Джейдона Санчо
Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» о трансфере вингера Джейдона Санчо находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
«Юнайтед» хочет снизить основную сумму трансфера (€ 120 млн), включив различные бонусные выплаты. «Красные дьяволы» также настаивают на рассрочке. Стороны пока не достигли соглашения.
Контракт с Санчо не является проблемой для манкунианского клуба, поскольку сам игрок заинтересован в этом переходе. Ожидается, что длительность договора составит пять лет — до 30 июня 2025 года.
«Боруссия» хочет как можно скорее согласовать все условия сделки, чтобы успеть купить футболиста на замену Джейдону.
«Боруссия» ожидает, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 120 млн за Джейдона Санчо
- 3 августа 2020
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