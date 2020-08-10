Созин — о проверке Казарцева и Еськова на полиграфе: мы живём в 1937 году? Это аморально!

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о том, что арбитры матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.
Главный судья Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти, второй из которых – в концовке встречи. В обоих случаях решение одобрил отвечавший за VAR Алексей Еськов. Матч завершился со счётом 2:2.
«Жаль, что мы не можем послушать запись разговоров арбитров. Но два квалифицированных арбитра увидели ситуацию на 88-й минуте и ошалели. Был фол или нет, но они видели эпизод – один в двух метрах, второй – перед экраном. И оба решили, что пенальти был. Правы они или нет, пусть решает судейский комитет. Теперь их вызывают на детектор лжи. Господа, мы что, живём в 1937 году? Они не должны туда идти! Это не то что незаконно – это аморально! Что хотят доказать, что Казарцев и Еськов деньги получили? Или что хотят «Спартак» убить?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 августа 2020
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