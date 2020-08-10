Созин: почему «Спартак» не дожал «Сочи», а теперь ноет о судействе? Одни крики об убийстве

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Спартак» перестал играть после двух голов. Никакого напряжения, ничего не осталось. Почему они этот «Сочи», который был на лопатках, не дожали, а теперь ноют о судействе? А «Сочи» выкрутился. А теперь в раздевалке говорят, что это «Спартак» убили, а не то, что «Спартак» плохо играл. И никто не обсуждает футбол!



В первую очередь «Спартаку» надо научиться играть и разобраться в себе, а не кричать о заговорах и убийствах после каждого матча. «Спартак» всю жизнь был на голову сильнее всех! Что теперь произошло, что вы кричите после «Сочи»? Футбола не осталось – одна истерика. Их убивают, их засуживают, а к «Химкам» отношения они не имеют. А говорить, что всё убивают судьи, очень выгодно. Лучше пусть готовятся и тренируются, тогда судьи не будут для них соперниками. А кто вам играть не даёт, «Зенит»? Прядкин? Дюков? Я хочу, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, чтобы боролся за первое место в чемпионате. Но пока только крики о судействе. О каком заговоре вы говорите, 33 очка отрыва от «Зенита» – заговор, седьмое место – заговор. А футбола нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.