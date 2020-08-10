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«Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы в матче с «Уралом»

«Динамо» опубликовало видео из раздевалки после победы в матче с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» опубликовало видео из раздевалки команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0). В ролике главный тренер московской команды Кирилл Новиков выступил с речью перед игроками.

«Первый матч, тем более «Урал». В Екатеринбурге всегда тяжело играем, семь лет не выигрывали здесь, поэтому победа очень важная. Хочу сказать каждому из вас спасибо, потому что было тяжело. Не все игроки готовы физически, но морально-волевые и желание, страсть, про которую мы всегда говорим, она сегодня была, и она помогла нам одержать победу. Вам от нас от всех большое спасибо. Поздравляем вас с победой», — сказал Новиков на видео.

Видео можно посмотреть на странице в «Динамо» в «Твиттере».

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