Организатор турнира — о нападении Широкова на судью: хотел бы, чтобы дело дошло до полиции

Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью во время матча.

«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте. Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберёт пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.