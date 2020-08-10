Организатор турнира — о нападении Широкова на судью: хотел бы, чтобы дело дошло до полиции
Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью во время матча.
«Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. И произошло на пустом месте. Был рядовой эпизод — спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберёт пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. Видео
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