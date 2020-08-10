«Интер» — «Байер»: составы команд на матч Лиги Европы

«Интер» и «Байер» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес.
«Байер»: Градецки, Свен Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Ларс Бендер, Демирбай, Баумгартлингер, Паласиос, Хаверц, Диаби, Фолланд.
В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а «Байер» в двухматчевом противостоянии — «Рейнджерс» (3:1, 1:0). В полуфинале турнира победитель пары «Интер» — «Байер» сыграет с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».
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