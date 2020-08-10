Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса».

24-летний греческий футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, точный срок которого не уточняется. За новую команду Цимикас будет выступать под 21-м номером. Сумма трансфера также не разглашается, однако сообщалось, что игрок обойдётся английскому клубу в € 13 млн.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором 5 забитых мячей и получил 4 жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года.

«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии. В Лиге чемпионов красные дошли до 1/8 финала, где проиграли «Атлетико».

Фердинанд: Тьяго Алькантара — мечта для «Ливерпуля»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020