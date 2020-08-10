Губерниев: «Матч ТВ» обязан приостановить сотрудничество с Широковым

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью во время матча любительских команд.



«Считаю, что канал «Матч ТВ» обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи подбит глаз и рассечена бровь.

Широков начинал карьеру в ЦСКА в 1998 году. Впоследствии защищал цвета «Сатурна», «Рубина», «Химок», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Последней командой экс-полузащитника стал всё тот же ЦСКА. В 2016 году Роман завершил карьеру игрока. В сборную России Широков вызывался с 2008 по 2016 год. После завершения карьеры работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».