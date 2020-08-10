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Еськов: если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол

Еськов: если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве ассистента видеопомощника судьи в матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2), рассказал о своей работе в игре.

«Я разделяю точку зрения Казарцева. За нас переживают родственники. Мы обязаны идти по протоколу VAR. Вмешиваемся мы только в очевидных ситуациях. Я не могу сейчас принимать или не принимать чью-то точку зрения. Я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Я могу только следовать оценкам руководителя.

Что касается пенальти, то это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да.

Не могу знать, почему вызывают пройти проверку на полиграфе. Я открыт и не вижу никаких проблем. Был разговор, но ничего конкретного», — сказал Еськов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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