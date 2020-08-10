Орлов: пенальти в ворота «Спартака»? Давайте вспомним, как забивал Жиго

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Первый пенальти в ворота „Спартака“ был, а второго не было. В первом случае защитник „Спартака“ был ближе к мячу, но игрок „Сочи“ успел просунуть ногу. Правила — в пользу нападающего. Ударил по ноге — ну всё.



Второй момент — дебютант „Сочи“ уже пробил по мячу, после этого два тела по инерции столкнулись. Что надо было делать защитнику, чтобы не столкнуться? Почему судья из Петербурга Казарцев решил, что надо назначать пенальти? Не пойму.



Но, справедливости ради, давайте вспомним, как Жиго забивал „Сочи“ в прошлом сезоне. Футболист „Спартака“ положил руки на плечи защитнику и за счёт этого выпрыгнул выше. Все смотрели, но судья не среагировал. Почему — непонятно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».