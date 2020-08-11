Семак: Оздоев сам примет решение, которое ему подходит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о неопределённости относительно контракта полузащитника Магомеда Оздоева.
«Он сам примет решение, которое ему подходит. Не сомневаюсь в том, что он чувствует себя хорошо у нас в команде. Что касается контракта, то это вопрос переговоров. В каких-то моментах руководство должно идти навстречу, в каких-то – игрок и представители. Думаю, что договорятся. Позиция ясна и понятна.
Я заинтересован в том, чтобы у нас играли воспитанники академии и местные игроки. Главное, чтобы они были сильнее тех игроков, которые играют на этих позициях. Или как минимум не слабее. Не слышал пока заявлений клуба о том, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».
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