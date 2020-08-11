Актёр Назаров написал стих после скандального матча «Спартак» — «Сочи»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» представил новое стихотворение после скандального матча с «Сочи» в рамках первого тура чемпионата России, который завершился со счётом 2:2.

Напомним, матч «Спартак» – «Сочи» стал скандальным из-за судейских решений. В ворота хозяев, которые в начале встречи повели со счётом 2:0, было назначено два пенальти, второй из которых – в концовке матча. Решающий одиннадцатиметровый вызвал серьёзные споры, а владелец хозяев Леонид Федун после встречи заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена». «Сочи» в этот же день дома встретится с «Химками».