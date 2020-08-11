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Алексис Санчес может пропустить полуфинал Лиги Европы из-за травмы

Алексис Санчес может пропустить полуфинал Лиги Европы из-за травмы
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил мышечную травму в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (2:1), сообщается в "твиттере" миланского клуба.

Чилиец вышел на поле во второй половине встречи, заменив форварда Лаутаро Мартинеса. На 89-й минуте Санчес получил повреждение. Нападающий не мог должным образом продолжить игру, однако наставник «Интера» Антонио Конте к тому моменту уже использовал все замены. Алексису пришлось доиграть матч.

«Интер» не уточнил, насколько серьёзной может быть травма, но есть вероятность, что Санчес пропустит полуфинальный матч Лиги Европы. 17 августа миланская команда встретится с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

В матче с «Байером» нерадзурри вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному удару Николы Бареллы. Спустя 6 минут преимущество итальянской команды удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Счёт вновь не продержался неизменным долго — через 3 минуты хавбек Кай Хаверц сократил отставание немецкого коллектива.

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