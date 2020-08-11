Старридж: у меня есть незавершённые дела в АПЛ, могу ещё многое дать лиге

Нападающий Дэниел Старридж, последним клубом которого был турецкий «Трабзонспор», выразил желание вернуться в английскую Премьер-лигу.
«У меня есть варианты продолжения карьеры по всему миру, но я английский игрок, и мне всегда нравилось играть в Премьер-лиге. Считаю, что могу ещё многое дать чемпионату Англии. Я действительно чувствую, что у меня есть незавершённые дела, поэтому хотел бы вернуться и сыграть там.
Я очень взволнован и голоден, как никогда. Я свободный агент и играл за многие ведущие клубы по всему миру. Я готов помочь любой команде добиться успеха и стать важной частью их планов. Мои ноги ещё могут показать, на что они способны», — цитирует Старриджа Sky Sports.
Дэниел Старридж, которому в следующем месяце исполнится 31 год, забил 105 мячей в 306 матчах в английской Премьер-лиге, играя за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион».
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