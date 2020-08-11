Хёйбьерг прошёл медосмотр для «Тоттенхэма»
Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг прошёл медосмотр для перехода в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.
«Шпоры» заплатят за датского хавбека около € 16,3 млн плюс бонусы. Ожидается, что если медицинские показатели Хёйбьерга в норме, то сегодня, 11 августа, футболист подпишет контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Эвертон».
25-летний Хёйбьерг выступает за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне АПЛ Пьер-Эмиль отдал 1 результативную передачу в 33 встречах.
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