Хёйбьерг прошёл медосмотр для «Тоттенхэма»

Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг прошёл медосмотр для перехода в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.



«Шпоры» заплатят за датского хавбека около € 16,3 млн плюс бонусы. Ожидается, что если медицинские показатели Хёйбьерга в норме, то сегодня, 11 августа, футболист подпишет контракт.



Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Эвертон».



25-летний Хёйбьерг выступает за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». Контракт футболиста со «святыми» рассчитан до 30 июня 2021 года.



В минувшем сезоне АПЛ Пьер-Эмиль отдал 1 результативную передачу в 33 встречах.

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