В «Валенсии» выявлены двое заражённых коронавирусом
«Валенсия» на своём официальном сайте сообщила, что в клубе были выявлены случаи заражения коронавирусом.
По итогам тестирования, которое состоялось накануне, 10 августа, в стане «летучих мышей» обнаружили двух инфицированных. При этом проверку прошли как футболисты, так и тренеры и другие работники клуба. Должности и имена заражённых не разглашаются.
Отмечается, что инфицированные сотрудники отправились на самоизоляцию и сообщили о своём состоянии в государственные медицинские органы.
В минувшем сезоне «Валенсия», набрав 53 очка в 38 турах, заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры и не сумела пробиться в еврокубки. От зоны Лиги Европы «летучих мышей» отделили 3 очка, от зоны Лиги чемпионов – 17.
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