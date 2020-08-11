Джордже Деспотович: на полном серьёзе думаю, что Россия вообще лучшая страна для футбола

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о чемпионате России, а также рассказал об изучении русского языка.



«По-моему, чемпионат России самый лучший. На полном серьёзе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут всё нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся.



Русский язык дался мне легко, возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Но я не занимался персонально с учителем или репетитором. Я просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. И так постепенно выучил язык. А ещё мне помогло то, что я слушал русские песни. Причём это разные композиции, все названия и имена не вспомню, но в основном слушал рэп. Люблю Jah Khalib, особенно песню «Созвездие ангела». Русская музыка мне нравится», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

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