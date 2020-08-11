Джордже Деспотович: было предложение «Ростова», переговоры с ЦСКА и интерес из Турции

28-летний сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о различных вариантах продолжениях карьеры перед подписанием контракта с клубом из Казани.
«Рубин» был не единственным клубом, который мной интересовался. Было предложение «Ростова», переговоры с ЦСКА, интерес из Турции. Но ближе всех к конкретике был вариант с «Ростовом». Но я всё-таки решил, что подпишу контракт именно с «Рубином» – тут большая команда, статусный тренер. Леонид Слуцкий – очень хороший специалист, топ-тренер. Поэтому я решил перейти в «Рубин».
Мы поговорили с Леонидом Викторовичем, когда я уже подписывал контракт в Казани на базе. Он интересовался: в какой я нахожусь форме, сколько тренировался самостоятельно и как работал. Простой и обычный диалог. Надо мной он пока не шутил и не подкалывал, хотя я наслышан о том, что он любит это», — приводит слова Деспотовича «Спорт Бизнес-Онлайн».
Деспотович выступал за «Оренбург» с 2018 года. В прошедшем сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. 1 июня футболист покинул «Оренбург» и стал свободным агентом, а 21 июля он подписал контракт с «Рубином».
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