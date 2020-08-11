Шнякин: Тихонов был одним из первых, кто пытался гасить страсти в заварушке

Комментатор Дмитрий Шнякин в своём «инстаграме» высказался о ситуации с бывшим игроком «Спартака» Андреем Тихоновым, который был в одной команде с Романом Широковым, напавшим на судью во время матча любительских команд.
«Валерьич придерживал рэфа, когда тот тянулся за карточкой. Тихонов просто не хотел эскалации. Тут и на опыте диком не надо быть, чтоб почувствовать: от красной карточки (или даже жёлтой) никому хорошо не будет — ситуация сдетонирует.
Тихонов был одним из первых наших, кто пытался гасить страсти в заварушке. Среди прочих осматривал судью, звал медиков, просил лёд для пострадавшего.
Да, Валерьич послал оператора. Это зря, конечно. Даже с учётом того, что в нетоварищеском, заводном и горячем матче, где по обе стороны есть сильные профики, мат и ругань будут по определению.
Но есть контекст. Тихонов не знал про медийную составляющую турнира. Он по большому счёту не знал, что такое «Амкал», «Ничего обычного», что такое «Московский кубок селебрити». И в момент, когда к эпицентру жести подбежал оператор, Тихонов на эмоциях принял его за левого чувака-хайпожора, который собирается снять кровь, стоны, крики, рвань. Вот и вырвалось.
Самое важное. Тихонов извинился уже там перед парнем, который свою работу работал. И позже принёс извинения через СМИ, попутно описав события «эпизода с Широковым».
Давайте чаще признавать ошибки, извиняться и извинять», — написал Шнякин.
- 11 августа 2020
-
15:03
-
15:03
-
15:00
-
14:44
-
14:39
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:00
-
12:50
-
12:49
-
12:37
-
12:23
-
12:15
-
12:15
-
12:02
-
11:47
-
11:26
-
11:20
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:43
-
10:29
-
10:18
-
10:13
-
09:53
-
09:38
-
09:33
-
09:21
-
09:10
-
09:00