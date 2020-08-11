«Спартак» назначил нового спортивного директора. Он уже заблокировал трансфер Гуги

Новым главой селекционного отдела «Спартака» назначен Нариман Акавов, сообщает Sport24. По информации «Чемпионата», Акавов — это один из двух спортивных директоров, которых ранее анонсировал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
Акавов уже приступил к работе в клубе и успел заблокировать сделку по переходу защитника «Атлетико Минейро» Гуги, об интересе к которому со стороны «Спартака» ранее писали бразильские СМИ.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» со счётом 2:2. Встреча закончилась скандалом из-за спорных пенальти в ворота москвичей. Во 2-м туре красно-белые встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
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