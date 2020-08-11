Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» назначил нового спортивного директора. Он уже заблокировал трансфер Гуги

«Спартак» назначил нового спортивного директора. Он уже заблокировал трансфер Гуги
Футбол / РПЛ 0

Новым главой селекционного отдела «Спартака» назначен Нариман Акавов, сообщает Sport24. По информации «Чемпионата», Акавов — это один из двух спортивных директоров, которых ранее анонсировал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Акавов уже приступил к работе в клубе и успел заблокировать сделку по переходу защитника «Атлетико Минейро» Гуги, об интересе к которому со стороны «Спартака» ранее писали бразильские СМИ.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» со счётом 2:2. Встреча закончилась скандалом из-за спорных пенальти в ворота москвичей. Во 2-м туре красно-белые встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020