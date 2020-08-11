РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

РФС опубликовал заявление о ситуации с нападением бывшего игрока сборной России Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
«В понедельник, 10 августа, в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись с избиением главного арбитра матча любительских команд Никиты Данченкова.
Нападение на судью совершил в прошлом известный футболист Роман Широков, который, по сообщениям очевидцев, был не согласен с решением арбитра и после словесных оскорблений нанёс ему удары по лицу и шее. В результате матч был остановлен, а Никита с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.
Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», — говорится в заявлении РФС.
- 11 августа 2020
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