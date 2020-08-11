Арбитр, которого избил Широков, подал заявление в полицию

Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что арбитр Никита Данченков, которого избил бывший игрок сборной России Роман Широков, подал заявление в полицию.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим её. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.



Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьёзно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.



Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой „инстаграм“, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придёт судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит слова Французова ТАСС.