Хацкевич: «Зенит» наказал «Ротор» за первую же ошибку

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«В принципе, было неплохо — атмосфера на стадионе, накал игры. Волнение, конечно, присутствовало. Для многих парней это был первый матч в РПЛ, чувство недосказанности осталось. Шанс был сравнять счёт. Нас наказали за первую же ошибку на своей половине поля. Когда у нас получалось выходить быстро со своей половины поля, выглядело это нормально.
Целостности нам не хватило. В среду-четверг у нас было 14 человек всего в составе. Потом добавились люди, но они ещё не полностью готовы. Но я доволен ребятами, которые прошли всю подготовку. Гогуа справился с задачей сыграть против Дзюбы. Когда шли вертикальные передачи на Артёма и Азмуна, он с этим справился.
По поводу первого гола — претензий нет. Есть VAR, так что я даже не спорил. Антону Пискунову следовало сыграть более надёжно. Волгоград – город гопников? Я с 15 марта в Волгограде на постоянной основе и никогда не сталкивался ни с чем подобным. Здесь прекрасные, приветливые люди», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 11 августа 2020
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