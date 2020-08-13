Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!

Лига чемпионов возвращается с карантина! В этот раз она пройдёт в самой необычной редакции за всю историю турнира. В течение двух недель через череду матчей плей-офф Лиги чемпионов приведёт нас к финалу. Мы решили сделать это время для тебя ещё интереснее и анонсируем специальный Квиз Баттл. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй крутые призы от PUMA RUSSIA.
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Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
12 августа
«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция)
13 августа
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
14 августа
«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия)
15 августа
«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция).
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