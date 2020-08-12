Вадим Евсеев: матч с «Краснодаром» уже в прошлом, выводы сделаны
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал подготовку своей команды к матчу второго тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсенал» в социальных сетях.
Напомним, что в первом туре «Уфа» крупно уступила «Краснодару» (0:3) на своём поле.
«Готовимся к матчу в Туле.
Играли с «Арсеналом» в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем, как соперник будет строить игру. Матч с «Краснодаром» уже в прошлом.
Выводы сделаны. Главное не повторять тех ошибок, нетипичных для нас.
Игра с «Арсеналом» будет тяжёлой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, всё получится", — написал Евсеев в "Инстаграме".
Матч «Уфы» с «Арсеналом» пройдёт в пятницу, 14 августа. Начало встречи — в 18:00 мск.
- 12 августа 2020
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
09:54
-
09:43
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
09:20
-
09:05
-
08:24
-
06:27
-
02:24
-
01:51
-
01:26
-
00:49
-
00:45
-
00:36
-
00:14
-
00:09
- 11 августа 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:51
-
23:46
-
23:29
-
23:29
-
23:17
-
23:06
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:28
Партнерский контент