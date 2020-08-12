Вадим Евсеев: матч с «Краснодаром» уже в прошлом, выводы сделаны

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал подготовку своей команды к матчу второго тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсенал» в социальных сетях.

Напомним, что в первом туре «Уфа» крупно уступила «Краснодару» (0:3) на своём поле.

«Готовимся к матчу в Туле.

Играли с «Арсеналом» в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем, как соперник будет строить игру. Матч с «Краснодаром» уже в прошлом.

Выводы сделаны. Главное не повторять тех ошибок, нетипичных для нас.

Игра с «Арсеналом» будет тяжёлой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, всё получится", — написал Евсеев в "Инстаграме".

Матч «Уфы» с «Арсеналом» пройдёт в пятницу, 14 августа. Начало встречи — в 18:00 мск.