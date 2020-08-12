«Интересная метаморфоза». Мостовой отметил поведение Тедеско после матча с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в своём «инстаграме» высказался о вопросе судейства в Российской Премьер-Лиге и в частности в матче 1-го тура «Спартак» – «Сочи» (2:2).



«Печально и нелепо, что третий день после старта чемпионата России обсуждается только одна тема – судейство. К сожалению, проблемы конца прошлого сезона не только не решены (что, конечно, было бы фантастикой), но и оказались усугублены. И это не проблемы судей Казарцева и Еськова или VAR – это проблемы всего нашего судейского корпуса и всего нашего футбола. Собственно футбол отступил на второй план, увы. «Спартак» не первый и наверняка не последний клуб, который пострадал и пострадает от «странных» судейских решений. Но со «Спартаком» эти «ошибки» наиболее часты и систематичны. Кроме того, это всё-таки самый популярный клуб страны. В безобразии во время матча с «Сочи» есть только один положительный момент – созревший нарыв оказался вскрыт, и, может быть, наконец дело сдвинется с мёртвой точки. Падать дальше в судействе уже некуда. Казалось, 90-е, когда судьи открыто убивали команды, прошли, но нет.



И отдельно хочу отметить… поведение Тедеско. Очевидно, что ему пусть и небольшой перерыв пошёл на пользу. Он стал вести себя заметно спокойнее и даже после такого матча не стал уничтожать судей, а признал, что матч можно было выиграть, забей «Спартак» третий. Интересная метаморфоза», — написал Мостовой.

Мостовой: судьям надо было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака»