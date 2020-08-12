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ЦСКА продлил контракт с «Аэрофлотом»

ЦСКА продлил контракт с «Аэрофлотом»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём сайте объявил о продолжении партнёрских отношений с «Аэрофлотом». Соглашение рассчитано до конца 2020 года и не предполагает денежных расчётов между сторонами.

«Мы благодарны нашему давнему и надёжному партнёру «Аэрофлоту» за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами. Перелёты с «Аэрофлотом» — самый комфортный и безопасный выбор для нас. Мы постоянно участвуем в еврокубках, количество перелётов очень большое, и эти вопросы важны. «Аэрофлот» со своей стороны делает всё, чтобы игроки, тренеры и персонал чувствовали себя комфортно, а мы будем стараться и впредь не подводить нашего партнёра как на футбольном поле, так и в совместных активностях», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Аэрофлот» является партнёром и официальным перевозчиком ЦСКА с 2009 года. Ранее компания заявила о вынужденном прекращении всех спонсорских контрактов, предполагающих денежные выплаты в 2020 году.

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