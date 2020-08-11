ЦСКА: «восхищались» арбитром Казарцевым, когда это ещё не было мейнстримом

Пресс-служба «армейцев» опубликовала в "Твиттере" подборку спорных решений арбитра Василия Казарцева в матче 19-го тура «Краснодар» — ЦСКА прошлого сезона.

«Восхищались» Казарцевым, когда это ещё не было мейнстримом», — написала пресс-служба «армейцев».

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Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.