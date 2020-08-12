Юрий Дюпин: не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением по поводу матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Всем болельщикам хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, сегодня создали отличную атмосферу на стадионе.
«Локо» — сложный соперник для нас, но я хочу сказать спасибо команде, что после двух пропущенных голов не сдались, сделали всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Даже при счёте 0:1 был эпизод, где с моей позиции показался 100-процентный пенальти в ворота «Локо». После просмотра повторов такое же мнение, но… Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые следили за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре.
Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников, хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось, вы всё видели… В общем, всем, кто смотрел по телевизору и на стадионе и поддерживал нас, гнал вперёд — спасибо огромное.
Команде тоже хочу выразить слова благодарности, что не бросили вёсла, а пошли поджимать и пытаться исправить ситуацию", — написал Дюпин в "Инстаграме".
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