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«Портленд Тимберс» победил в финале MLS, несмотря на гол экс-игрока «Краснодара» Перейры

«Портленд Тимберс» победил в финале MLS, несмотря на гол экс-игрока «Краснодара» Перейры
Футбол / Прочие турниры 0

«Портленд Тимберс» стал победителем MLS. В финальном матче соревнований команда переиграла «Орландо Сити» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Исмаил Эльфат» в Остине (Техас).

Коллектив из Портленда вышел вперёд на 27-й минуте благодаря точному удару защитника Ларриса Мабьялы. Под занавес первого тайма счёт сравнял полузащитник «Орландо» Маурисио Перейра, известный в России по выступлению за «Краснодар». Решающий гол был забит на 66-й минуте. Его автором стал защитник «Портленда» Дарио Жупарич.

В плей-офф MLS «Портленд Тамберс» прошёл «Цинциннати» (1:1, 4:2 пен), «Нью-Йорк Сити» (3:1) и «Филадельфия Юнион» (2:1). В свою очередь «Орландо Сити» на пути к финалу победил «Монреаль Импэкт» (1:0), «Лос-Анджелес» (1:1, 5:4 пен) и «Миннесота Юнайтед» (3:1).

MLS - Высшая лига футбола. Финал
12 августа 2020, среда. 03:30 МСК
Портленд Тимберс
Портленд
Окончен
2 : 1
Орландо Сити
Орландо
1:0 Мабьяла – 27'   1:1 Перейра – 39'   2:1 Жупарич – 66'
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