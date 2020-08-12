«Портленд Тимберс» победил в финале MLS, несмотря на гол экс-игрока «Краснодара» Перейры

«Портленд Тимберс» стал победителем MLS. В финальном матче соревнований команда переиграла «Орландо Сити» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Исмаил Эльфат» в Остине (Техас).



Коллектив из Портленда вышел вперёд на 27-й минуте благодаря точному удару защитника Ларриса Мабьялы. Под занавес первого тайма счёт сравнял полузащитник «Орландо» Маурисио Перейра, известный в России по выступлению за «Краснодар». Решающий гол был забит на 66-й минуте. Его автором стал защитник «Портленда» Дарио Жупарич.



В плей-офф MLS «Портленд Тамберс» прошёл «Цинциннати» (1:1, 4:2 пен), «Нью-Йорк Сити» (3:1) и «Филадельфия Юнион» (2:1). В свою очередь «Орландо Сити» на пути к финалу победил «Монреаль Импэкт» (1:0), «Лос-Анджелес» (1:1, 5:4 пен) и «Миннесота Юнайтед» (3:1).