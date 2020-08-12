Слуцкий не смог ответить на вопрос, когда вернётся Олег Шатов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле полузащитника Олега Шатова.



Ранее стало известно, что Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин».



«Сложный вопрос, у Шатова не очень серьёзное повреждение, но учитывая плотность календаря, я не могу дать точную дату. Меркулов с „Локомотивом“ дебютировал за команду отлично, Деспотович сыграл так, как он готов на сегодняшний день», — приводятся слова Слуцкого на официальном сайте казанского клуба.

Напомним, Шатов перешёл этим летом в «Рубин» на правах свободного агента.



В прошедшем сезоне чемпионата России Олег Шатов провёл в составе петербургского «Зенита» 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.