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Слуцкий не смог ответить на вопрос, когда вернётся Олег Шатов

Слуцкий не смог ответить на вопрос, когда вернётся Олег Шатов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле полузащитника Олега Шатова.

Ранее стало известно, что Шатов получил микроповреждение, ни разу не сыграв за «Рубин».

«Сложный вопрос, у Шатова не очень серьёзное повреждение, но учитывая плотность календаря, я не могу дать точную дату. Меркулов с „Локомотивом“ дебютировал за команду отлично, Деспотович сыграл так, как он готов на сегодняшний день», — приводятся слова Слуцкого на официальном сайте казанского клуба.

Напомним, Шатов перешёл этим летом в «Рубин» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне чемпионата России Олег Шатов провёл в составе петербургского «Зенита» 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.

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