Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе во вчерашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, удалённый во время встречи, был приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
«Нужно строить правильную систему (работы арбитров и объяснения своих решений. – Прим. «Чемпионата»), у нас всё неправильно сейчас. Мы не можем критиковать судейство, но система не работает – давайте объяснять. Иванов вынудил Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке.
На наши просьбы объяснить судейские моменты – ни ответа, ни привета. Ответа нет. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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