15-летний игрок «Чертаново» Пиняев забил первый гол в ФНЛ
В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги омский «Иртыш» встречается с «Чертаново». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Авангард» в Домодедово. К 73-й минуте счёт в пользу гостей — 2:0.
На 64-й минуте встречи нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, вышедший на замену в начале второго тайма, отправил мяч в ворота «Иртыша». Этот гол стал для 15-летнего футболиста первым в ФНЛ. В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
- 12 августа 2020
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