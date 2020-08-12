Владимир Гранат близок к переходу в «Урал»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Владимир Гранат близок к переходу в «Урал».
Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020 года «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», и в других клубах.
Казанский «Рубин», набрав 35 очков в 30 турах, занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Урал» (35) занял 11-е место по итогам сезона. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
- 12 августа 2020
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