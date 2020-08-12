«Люди устали от власти. Хочется, чтобы народ забирал своё». Гомелько – о митингах в Минске

Бывший вратарь «Локомотива» Артём Гомелько прокомментировал итоги выборов президента Беларуси.



«Люди устали от нынешней власти. Они видят, как проходило голосование, сколько было нарушений. Всё шифруется, никакой справедливости и искренности. Хочется, чтобы народ держался и забирал своё, чтобы были силы бороться за справедливость, за правду. Учителя сидят на избирательных участках. Они же в этом всём участвуют. А потом они же учат чему-то детей», — сказал Гомелько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В Минске и других городах Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа, не прекращаются массовые акции протеста. Согласно предварительным итогам выборов от ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08%, Светлана Тихановская — 10,09%.

«Геноцид. В форме настоящие бандиты!» Экс-вратарь «Локо» Гомелько – о протестах в Минске