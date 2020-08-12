Арустамян комментирует матч «Аталанта» — «ПСЖ» вместо Шмурнова

Комментатор Нобель Арустамян работает на матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен». На эфир был назначен Александр Шмурнов.

«Матч ТВ» ранее обнародовал список комментаторов, которые будут работать на матчах 2-го тура Российской Премер-Лиги. Шмурнова среди них нет.

В 1-м туре РПЛ Шмурнов комментировал матч «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Отметим, что судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на матче «Спартак» — «Сочи», не получили назначения на встречи 2-го тура РПЛ. Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии было назначено два спорных пенальти, второй из которых — в концовке.