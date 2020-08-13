«Не говорите мне о боли». Мбаппе отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в своём «инстаграме» отреагировал на выход команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам четвертьфинального матча с «Аталантой» (2:1).



«Не говорите мне о боли… Большое спасибо медицинскому штабу, который поставил меня на ноги. Никто в это не верил, кроме нас. Поздравляю команду, мы вышли и сделали своё дело. Увидимся в полуфинале. «Париж» здесь!» — написал Мбаппе.



Напомним, Мбаппе получил серьёзную травму в финале Кубка Франции, в котором «ПСЖ» одолел «Сент-Этьен» (1:0), однако успел восстановиться к матчу с «Аталантой».



Соперником команды Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг», чей матч пройдёт в Лиссабоне (Португалия) сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов стал первым для клуба за 25 лет