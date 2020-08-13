Выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов стал первым для клуба за 25 лет
Французский «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов-2019/2020, обыграв в четвертьфинале итальянскую «Аталанту» со счётом 2:1. Таким образом, клуб преодолел четветьфинальную стадию турнира впервые за 25 лет.
В последний раз парижане выходили в финал Лиги чемпионов в 1995 году и уступил в двухматчевом противостоянии «Милану» (0:1; 0:2). В последние три сезона «ПСЖ» вылетал из турнира на стадии 1/8 финала, в прошлом сезоне, например, пропустив решающий гол от «Манчестер Юнайтед» на последних минутах.
Соперником команды Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель пары «Атлетико» — «РБ Лейпциг», чей матч пройдёт в Лиссабоне (Португалия) сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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