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«Нас лишили победы, поставили странные пенальти». Ларcсон — о судействе в матче с «Сочи»

«Нас лишили победы, поставили странные пенальти». Ларcсон — о судействе в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал скандальное судейство в матче с «Сочи» (2:2).

«Обычно не говорю про судей, но тут всё очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота. Честно говоря, такого пенальти, как второй, раньше не видел. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил.

Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше ещё в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

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